Infermieri contagiati, nel reparto di cardiologia dell’ospedale Dono Svizzero di Formia.

La Asl che a poche ore dalla notizia annuncia una verifica nella struttura affermando, in massima sintesi, che non esiste alcun problema all’interno dell’ospedale e che, al contrario, quanto avvenuto non ha nulla a che fare con le carenze, in termini di sicurezza per prevenire e contrastare il contagio da Covid 19.

Una risposta che viene contestata da parte degli infermieri stessi attraverso la voce del Il segretario provinciale NurSind, Giovanni Santucci.

“Sono note a tutti – spiegano – le criticità presenti nell’ospedale di Formia. Nei mesi passati è stata riscontrata l’evidente assenza di percorsi protetti e dedicati, distinti e separati dai percorsi puliti. Gli stessi utenti hanno segnalato e denunciato la promiscuità tra pazienti Covid e no Covid, che si ritrovano negli “stessi identici passaggi” e negli “stessi identici corridoi”. Esistendo unità operative tempo dipendente tra le quali l’Emodinamica o la sala operatoria, i pazienti possono arrivare nelle sale operatorie senza tampone o in attesa di risposta del risultato del tampone antigenico (che spesso ha falsi negativi o positivi)”.

Successivamente al trattamento in urgenza, il paziente giunge in reparto dove è impossibile isolarlo, e sviluppare nei giorni successivi la positività.

“Con molta probabilità proprio per quanto sopra descritto, si sono sviluppati focolai nel reparto di ortopedia, medicina, Utic che hanno coinvolto sia i pazienti che gli operatori ed hanno portato la chiusura dei reparti stessi. Affermare in un comunicato pubblico che il contagio del personale sia di tipo comunitario e non occupazionale sembra del tutto inopportuno e discutibile, non in linea con la condotta eccellente e con lo spirito con cui il direttore Casati ha diretto l’Asl Latina in questi anni”.

Per queste ragioni il sindacato chiede urgentemente di rivedere il comunicato, garantendo la tutela ed il rispetto, anche legale, che merita tutto il personale sanitario impegnato in questo periodo di pandemia.

“La salute e la professionalità̀ vanno rispettate e tutelate nelle sedi lavorative non solo con i dispositivi di protezione individuale ma anche mettendo in atto tutti gli strumenti idonei a proteggere i lavoratori in toto nello svolgimento di un lavoro ad alto rischio come in questo periodo. Non si può e non si deve alludere a comportamenti a rischio contagio scorretti del personale fuori l’orario di lavoro”.