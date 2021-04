di Katiuscia Laneri – Europa Verde torna a chiedere l’autosospensione degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulle concessioni demaniali. L’occasione questa volta è stata l’ultima seduta del consiglio comunale convocata e presieduta da Gianni Percoco, tra i nomi coinvolti nelle indagini della Procura di Latina che ha visto di recente anche l’esecuzione di alcuni sequestri preventivi per abusivismo proprio sulle aree demaniali e costiere, operati dalla Guardia Costiera e tutti convalidati oltre che dal GIP anche in sede di Tribunale del Riesame.

Le ipotesi di reato contestate dagli organi inquirenti ai politici, amministratori, tecnici e imprenditori, coinvolti e notificati con avviso di garanzia, vanno dalla corruzione al traffico di influenze illecite, all’abuso d’ufficio.

In una lettera aperta al sindaco Roberta Tintari, i co-portavoce Europa Verde rispettivamente del Lazio e di Terracina, Ferdinando Bonessio e Gabriele Subiaco, scrivono: “Pur avendo più volte, come Europa Verde, invitato, per ragioni di opportunità politica, con i nostri recenti comunicati stampa, Gianni Percoco a procedere ad una sua opportuna ed auspicabile decisione di autosospensione dalla carica di presidente del Consiglio comunale, almeno fino alla conclusione delle indagini, come già fatto da molti altri amministratori italiani coinvolti in vicende analoghe, proprio al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza, dare il giusto tempo e spazio per conoscere le vicende ed i fatti contestati favorendo serenamente le verifiche in corso da parte degli inquirenti, lo stesso non solo ha continuato ad esercitare il suo importante ruolo, come massimo rappresentante dell’Assise, convocando e presiedendo l’ultimo Consiglio comunale, ma nel corso del Consiglio nessun cenno è stato fatto alla sua personale situazione”.

Pur consapevoli che la sospensione è atto non dovuto e non previsto dallo Statuto Comunale e dalle leggi attuali, Europa Verde ritiene però lo stesso atto imprescindibile per tutelare l’immagine di Terracina per non gettare nessuna ombra sulle istituzioni ed evitare un imbarazzo che la città non merita.

“Ci pare superfluo segnalare e ricordare come i cittadini abbiano diritto alla massima garanzia di trasparenza soprattutto quando si tratta di un Amministratore pubblico, remunerato con risorse della collettività, e alla massima informazione in merito, al di là di quanto trapelato dalle notizie di stampa – continua la lettera -. Confermato quindi, con la seduta del 12 aprile 2021 del Consiglio, dedicata ad argomenti di grande rilievo come l’approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021–2023, che l’invito a l’autosospensione è stato completamente ignorato dal presidente del Consiglio comunale della città di Terracina. Constatata, con stupore, l’assoluta assenza di un qualsiasi riferimento alla vicenda da parte della totalità dei consiglieri presenti, ma considerata di converso la preoccupazione della cittadinanza per quanto sta avvenendo, ci rivolgiamo a Lei, nella sua qualità di Sindaco eletto di questa città, per chiedere un suo intervento, a tutela e nel rispetto dei cittadini e delle istituzioni”.

I due portavoce di Europa Verde ritengono, inoltre, che lo stesso Percoco riferisca quanto prima in Consiglio Comunale sulla grave vicenda che lo vede coinvolto fornendo, nei limiti di quanto riferibile, vista l’indagine in corso, una chiara informativa.