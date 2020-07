Si sono incontrati, nei giorni scorsi, per fare il punto della situazione.

Parliamo delle Direzioni Regionali di Trenitalia Campania e Lazio e le diverse Associazione e Comitati dei Pendolari presenti sulla linea Roma-Napoli.

Al centro della discussione tre punti principali: il contingentamento dei posti sui treni regionali; la modalità di rimborso dei biglietti ed abbonamenti e l’offerta dei treni.

Sul discorso contingentamento dei posti, l’azienda ha specificato che non ci sarà nessuna prenotazione o assegnazione del posto, ma solo un accesso controllato ai treni.

La nuova App di Trenitalia, in fase di sperimentazione su 1500 treni regionali, visualizzerà lo stato di affluenza corrente dei passeggeri su uno specifico treno. Tale stato di affluenza sarà calcolato mediante base statistica che terrà conto di quanto indicato giornalmente dal personale di bordo, sul numero dei biglietti acquistati per quel treno, sui posti calcolati a sedere (tenendo conto della effettiva disponibilità in funzione delle condizioni vigenti per il contingentamento), della stima degli abbonamenti venduti e delle eventuali gratuità per quella tratta, così da mettere in vendita solo i posti ritenuti disponibili mediante uno specifico algoritmo.

Lo scopo è quello di dirottare i flussi dei passeggeri verso i treni meno affollati.

Sul tema dei rimborsi per il periodo di lockdown, è stato precisato che, per gli abbonamenti mensili e/o annuali, sono in corso di definizione, da parte della conferenza Stato – Regioni, le modalità di rimborso a livello nazionale che i gestori dovranno attuare e nelle prossime settimane saranno fornite tutte le indicazioni necessarie.

Sul piano dell’offerta dei treni è stato confermato che dal prossimo 14 settembre sarà garantito il 100% dell’offerta regionale relativa all’orario guida (dicembre 2019) mentre da giugno tale offerta si attesta tra l’80 ed il 90 percento.

Naturalmente ancora non ci sono disposizioni in merito alla disponibilità dei posti che attualmente risulta ancora ridotta al 50%.

Qualora le condizioni epidemiologiche lo rendano possibile, si passerà immediatamente all’offerta del 100% dei posti disponibili a sedere a bordo dei treni regionali.

In Campania, inoltre, da pochi giorni è entrato in servizio il primo dei 37 treni Rock che, una volta tutti in funzione, in alcune composizioni, potranno migliorare la qualità di viaggio dei passeggeri con un maggiore comfort di bordo. Alcuni di questi nuovi treni saranno messi in esercizio anche sulla linea Roma-Napoli.