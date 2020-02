La provincia di Latina in testa alle classifiche per l’aumento dei numero di persone morte sul lavoro.

Gli infortuni mortali, secondo le stime della Uil, passano da 8 nel 2018 a 14, con un indice pari a 3,7 ogni 100mila infortuni denunciati (erano stati 2,2 l’anno precedente).

Fino al 2018 era la provincia di Rieti a detener il record negativo ed oggi passa alla quarta posizione.

Frosinone invece è terza, con un indice di mortalità pari a 2,9 pressoché invariato rispetto all’anno precedente, in presenza di un analogo numero di vittime, pari a 8 unità.

“C’è un’area della nostra regione – spiegano Luigi Garullo e Anita Tarquini, segretari della Uil di Latina e della Uil di Frosinone – che sta diventando sempre più rischiosa per i lavoratori e le lavoratrici. Quest’aria è a sud di Roma e coinvolge la provincia pontina e quella ciociara. In questa zona più che altrove si sono registrate infatti le crescite percentuali più elevate di infortuni sul lavoro e di malattie professionali”.

I dati dell’Inail elaborati nel 2019 sono chiari.

Rispetto al 2018 nella nostra provincia gli incidenti sul lavoro sono cresciuti del 2,4 per cento (87 in più) per un totale di 3.784 eventi. E da un anno all’altro il territorio ha visto crescere le malattie professionali da 803 a 867 (più 8 per cento).

“Numeri allarmanti anche per la Ciociaria – spiega Anita Tarquini – l’arco temporale oggetto della nostra ricerca dice che qui, rispetto all’anno precedente, gli infortuni sul lavoro sono aumentati dell’1,6 per cento (44 in più) pari a 2.715 mentre le malattie professionali hanno toccato quota 801 con una variazione del più 7,1 per cento (erano state 748 nel 2018)”.

Cifre che fanno tremare i polsi.

In tutto il territorio laziale nell’ultimo anno sono stati quasi 45mila gli infortuni sul lavoro.

E se la maggior parte sono avvenuti a Roma e nel suo hinterland, gli incrementi rilevati a Latina e Frosinone confermano che per quanto riguarda il lavoro, la sua sicurezza, c’è un capitolo che deve essere aggiornato, perché il mancato rispetto delle regole si traduce in una violazione della libertà per lavoratori e lavoratrici e in un aumento del rischio di perdere la vita.

“C’è bisogno – ha concluso Garullo – di più regole e controlli, più sanzioni e meccanismi premianti per le aziende virtuose”