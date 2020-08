L’inesauribile serie di incidenti stradali che ha travolto in quest giorni la città di Latina, soprattutto nelle varie zone dei borghi, alimenta anche la polemica politica.

Sull’argomento, infatti, è intervenuto, con una nota, il consigliere comunale della Lega Vincenzo Valletta, che dice: “Ennesimo gravissimo incidente stradale su via Congiunte Destre. Una delle strade provinciali a più alta percorrenza ed indice di traffico giornaliero si è dimostrata, ancora una volta, inadeguata”.

Valletta sottolinea come Via Congiunte Destre, come altre vie che collegano Latina centro con i Borghi, siano prive di qualsiasi presidio di sicurezza.

L’entrata e l’uscita dalle abitazioni è spesso compromessa, sempre secondo il consigliere comunale, dall’alta velocità che alcuni automobilisti adottano per percorrere quei tratti di strada, dal degrado a cui l’asfalto è condannato da anni e dalla mancanza di adeguata illuminazione.

“Criticità che impongono una soluzione rapida – continua l’esponente del Carroccio – Il degrado e la pericolosità di queste strade è legata anche, e non vuole essere un alibi, alla situazione in cui versa la Provincia di Latina, competente su queste arterie ma declassato ad Ente di secondo livello a causa della deleteria Legge Delrio che ha lasciato loro competenze enormi ma non i fondi e il personale per attuarle”.

Infine, Valletta, assume un impegno personale: “Chiederò che il sindaco di Latina si faccia interprete delle esigenze non più procrastinabili dei cittadini che abitano in queste strade e degli automobilisti tutti attivandosi presso la Provincia di Latina, il presidente Medici, affinché siano almeno ricostituiti i presidi minimi di sicurezza e siano installati degli autovelox che possano contribuire a rallentare la velocità e mettere in sicurezza queste due arterie provinciali al di là delle competenze specifiche”.