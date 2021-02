Un motociclista è morto ieri sera dopo un incidente stradale sulla strada provinciale per Sperlonga, a Fondi, all’altezza del bivio per via Diversivo Acquachiara. L’impatto è stato violento e per il 25enne Enrique Zambrano, residente a Sperlonga, non c’è stato purtroppo nulla da fare, nonostante i tentativi degli operatori sanitari del 118 di salvargli la vita.

L’uomo viaggiava in direzione Sperlonga quando si è scontrato con un camion. Il conducente ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è arrivata l’ambulanza e i carabinieri che hanno svolto i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Sulla salma del giovane verrà eseguita l’autopsia. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati.

Sperlonga piange il giovane barman, qualcuno lascia un messaggio sul suo profilo Facebook: “Ciao ragazzo!! Hai lasciato un vuoto incolmabile… mancherà la tua vitalità, educazione, semplicità, il tuo SORRISO!!”.