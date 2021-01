Un pauroso incidente stradale, che ha visto coinvolte almeno quattro vetture, si è verificato questa mattina, verso le sette, sulla strada statale Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima da Latina in direzione Roma.

Per i soccorsi, e per rimuovere i mezzi incidentati, è stato necessario limitare il transito, per cui chi ha dovuto percorrere quel tratto di strada si è ritrovato coinvolto in un ingorgo che ha raggiunto anche i 6 chilometri di lunghezza.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia Municipale di Roma Capitale.