Una intera comunità col fiato sospeso. E’ quella di Monte San Biagio che teme per la vita di uno dei suoi figli. L’uomo, di 35 anni, è attualmente ricoverato in ospedale dopo aver subito un grave incidente sul lavoro.

I fatti risalgono al mattino di martedì e si sono svolti a Rovigo, in Veneto. A lavoro per una ditta appaltatrice per conto di Ferrovie dello Stato, il 35enne stava effettuando dei lavori, con una imbragatura, a diversi metri di altezza, per la manutenzione di una struttura a servizio della rete ad alta velocità. Ad un certo punto qualcosa ha ceduto, e l’uomo è precipitato nel vuoto per diversi metri. L’attrezzatura di sicurezza indossata in quel frangente deve avergli salvato la vita.

Soccorso dai colleghi e trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, durato tantissimo, ed è ora ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Rovigo.