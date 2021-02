Due persone sono state rinviate a giudizio per l’incidente sul lavoro che costò la vita a 64enne di Velletri, Eligio Leoni, a Sermoneta. Questa mattina si è tenuta l’udienza preliminare davanti al giudice Giorgia Castriota che ha fissato il processo per il 1 luglio davanti al giudice Villani.

Il rappresentante della ditta che effettuò i lavori, quel 3 ottobre 2018, relativi all’installazione di un tubo aereo che avrebbe poi dovuto contenere la fibra ottica, e rappresentante anche della ditta appaltatrice, Roberto Balzi. A giudizio anche il dirigente dei lavori, Antonio Covarelli, entrambi difesi dall’avvocato Fabrizio Federici.

Leoni stava lavorando su un palo telefonico in legno per conto di una ditta di Genzano, ad un’altezza di 6 metri, con l’utilizzo di ramponi e di una cintura per il posizionamento, secondo gli inquirenti, non collegata. A un tratto si sarebbe retto con le mani ad un cavo posto alla sommità del palo che però si era staccato provocando la caduta dell’uomo. Il 64enne aveva riportato diverse lesioni che poi, il 16 ottobre successivo, ne causarono il decesso.

I due imputati sono accusati di omicidio colposo e in particolare di non aver provveduto a misure di protezione collettive per l’esecuzione del lavoro in quota, né dispositivi anticaduta. Avrebbero infine impiegato il lavoratore senza individuare misure atte a minimizzare i rischi.