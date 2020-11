Uno scontro tra due auto, nella notte, che ha visto ferite in modo grave le due persone alla guida.

Si tratta di una donna e di un uomo, che si sono scontrati a Borgo Carso. Ad avere la peggio la prima, definita dai sanitari in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Sul posto, all’incrocio tra le strade provinciale Podgora e Congiunte Destre, la Polizia Stradale di Latina, intervenuta per i rilievi e per cercare di capire la dinamica del sinistro.

Da quanto si è capito sinora, la Panda della donna, 44 anni e residente in zona, arrivata allo stop da Chiesuola, ha girato alla propria sinistra verso Podgora proprio mentre sopraggiungeva, dal Borgo lungo la strada principale, l’altra auto, una Bmw Serie 1 guidata da un 56enne.

Quest’ultima ha impattato la fiancata della Panda che gli ha tagliato la strada. Un urto molto violento tanto che entrambe le persone sono state soccorse dal personale del 118.