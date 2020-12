Ancora un brutto incidente stradale a Latina. Sul posto gli uomini della Polstrada che hanno raccolto elementi utili per ricostruire la dinamica.

L’impatto all’incrocio tra via Mercurio e la provinciale Congiunte Sinistre. Un auto è finita in un fosso e, all’arrivo dei soccorritori, le due persone presenti sul posto, che fortunatamente sono riuscite a tirarsi fuori dall’abitacolo, hanno entrambe dichiarato di essere passeggeri. A loro dire il conducente si sarebbe dato alla fuga ma, al momento di fornire le generalità del fuggiasco, entrambi hanno dichiarato di conoscerlo appena e non hanno saputo dare informazioni utili alle forze dell’ordine.

Il fatto è accaduto poco prima delle due di questa notte. Le tre (?) persone percorrevano via Mercurio a forte velocità incrociando la strada Congiunte Sinistre senza rallentare. Il caso, l’orario tardo, ed anche il coprifuoco, ha voluto che in strada non ci fosse nessuno, se non la piccola utilitaria, che ha finito la sua folle corsa in un fosso.

Un impatto piuttosto violento ma, come detto, entrambe le persone a bordo sono riuscite da sole a mettersi in salvo.

Fratture agli arti inferiori per uno dei due, che è stato operato prima del ricovero.