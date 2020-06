Tragedia sulla Pontina dove, all’altezza del Comune di Sabaudia, si è verificato un incidente tra due auto.

Una donna sarebbe morta sul colpo, un’altra trasportata d’urgenza in eliambulanza in un ospedale della Capitale.

Sul posto per effettuare i rilievi la polizia stradale.

Disagi per la viabilità considerato che è stata necessaria la chiusura della strada in direzione Terracina per consentire l’intervento dell’eliambulanza.

Sul posto presente anche il personale dell’Anas.