Uno scontro senza scampo. E’ quello cui è andato incontro un uomo, dell’apparente età di 40, forse 45 anni, la scorsa notte sul via dei monti Lepini, a Latina, in prossimità della Janssen per intenderci.

Uno scontro tra un’auto, una Peugeot 207 guidata da una donna, e una biciletta, sulla quale viaggiava l’uomo. Uno scontro, come detto, senza scampo per il ciclista, che è morto praticamente sul colpo. Quando sono arrivati sul posto, infatti, i sanitari del 118 hanno solo potuto certificare la morte dell’uomo mentre la donna, in evidente stato di shock, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Fiorini di Terracina.

Ancora sconosciuta la dinamica dello scontro, al vaglio della polizia stradale di Terracina, portatasi sul posto per i rilievi del caso.