Sono gravi le condizioni in cui versa la donna rimasta coinvolta nell’incidente stradale che si è verificato questa mattina, intorno alle 11.30, in via Acquaviva a Borgo Montello.

L’impatto è stato devastante.

La donna, di 39 anni, è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarla dall’abitacolo.

Immediatamente iniziavano le complesse operazione di estricazione della donna traumatizzata.

Necessario, per tali operazioni, l’utilizzo della centralina oleodinamica con cesoie e divaricatore con il quale si è potuto tagliare parti dell’abitacolo.

Successivamente la persona ferita veniva estratta e consegnata ai sanitari del 118 per poi essere elitrasportata all’ospedale Gemelli di Roma dopo che in un primo momento si era ipotizzato il trasferimento al Goretti di Latina.

Al Gemelli è stata sottoposta ad un complesso intervento chirurgico e il rischio è che possa perdere le gambe.