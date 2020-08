Ancora una giornata campale per i pendolari, o almeno coloro che in questo periodo non sono in ferie, che giornalmente si recano in treno al lavoro sulla tratta Roma-Napoli via Formia e sulla Roma-Nettuno. Un incendio, tra Roma Casilina e Torricola, sta condizionando pesantemente il traffico ferroviario.

La percorrenza è stata sospesa dalle 15:40 e l’aggiornamento di pochi minuti fa da parte di Trenitalia dà ancora in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici. Attivo servizio sostitutivo con bus tra Pomezia e Roma Termini.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 596 Napoli Centrale (14:20) – Milano Centrale (23:17)

• IC 34561 Roma Termini (16:26) – Reggio Calabria Centrale (00:25)

• R 2388 Napoli Centrale (13:25) – Roma Termini (16:11)

• R 2390 Napoli Centrale (14:25) – Roma Termini (17:12)

• R 22856 Latina (15:10) – Roma Termini (15:54)

• R 2389 Roma Termini (15:56) – Napoli Centrale (18:40)

• R 12283 Roma Termini (16:36) – Minturno (18:22)

• R 12179 Roma Termini (16:42) – Nettuno (17:53)

Treni cancellati:

• R 22859 Roma Termini (16:06) – Latina (16:50)

• R 22858 Latina (16:10) – Roma Termini (16:54)

• R 22860 Latina (17:10) – Roma Termini (17:54)

• R 22861 Roma Termini (17:06) – Latina (17:52)

Treni parzialmente cancellati:

• R 12286 Formia (14:47) – Roma Termini (16:24): limitato a Campoleone (15:57)

• R 12178 Nettuno (15:20) – Roma Termini (16:18): limitato a Pomezia (15:58)

• R 12281 Roma Termini (15:36) – Formia (17:12): limitato a Roma Casilina (15:43)

• R 12177 Roma termini (15:42) – Nettuno (16:53): origine da Pomezia (16:00)