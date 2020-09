Un incendio di vaste proporzioni sta interessando, in queste ore, la collina di Sezze, quella solcata da via Sorana e che porta dal quartiere Colli a Ceriara.

Come spesso accade durante la stagione estiva, il costone è andato a fuoco. Le fiamme hanno lambito la sede stradale, tanto da costringere le autorità a chiudere la via al traffico veicolare.

Immediato l’intervento sul posto degli operatori dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Il fuoco viene tenuto sotto controllo in modo che non arrivi alle abitazioni, mentre per le operazioni di spegnimento vere e proprie si aspetta l’arrivo dei mezzi aerei.

Sempre nella zona dei monti lepini, ma a Roccagorga, altro incendio questa mattina. Si è sviluppato in località Pozzi e per spegnerlo ci sono volute ore di lavoro.