Questa mattina le istanze presentate da cittadini e comitati in merito alla situazione emergenziale, sul piano dell’inquinamento, nel nord della provincia di Latina e ad Aprilia, sono arrivate sul tavolo del Ministero dell’ambiente dal deputato del Movimento 5 Stelle, Raffaele Trano.

“Ritengo che sul fronte ambientale la situazione è talmente grave che non è più possibile rinviare interventi realmente incisivi. Il rogo della Loas di Aprilia ad agosto è stata solo la punta di un iceberg di un territorio costretto a convivere con troppi rischi e troppi veleni. Le istanze le ho portate direttamente alla segreteria tecnica che mi è stata messa a disposizione dal ministro dell’ambiente Sergio Costa. Ho spiegato loro le criticità riscontrate nelle autorizzazioni in possesso della Loas Italia srl, evidenti nelle modalità con cui le stesse sono state concesse, fino al preavviso di diniego della Provincia, specificando che la vicenda non è conclusa”.

E’ stato poi affrontato il tema delle competenze dei diversi enti e Trano ha fornito alla segreteria tecnica tutta la documentazione in suo possesso, affinché si possa fare piena luce sul ruolo dei singoli enti.

“In particolare ho riscontrato l’impegno ad approfondire le problematiche legate alla presenza sul territorio di ben quattro stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso III e ho chiesto di revisionare i piani di emergenza, tenendo in debito conto le distanze con l’abitato, con i centri di ammassamento e con le scuole. Ci siamo quindi soffermati sull’importanza di un aggiornamento dello studio epidemiologico, considerando anche che quello del 2018 non indica le fonti delle cause di mortalità. Io ho fatto solo da tramite. Credo sia questo uno dei compiti di un parlamentare, un dovere verso il territorio che lo ha scelto, e ai cittadini di Aprilia dico che da oggi si volta pagina. Grazie all’attenzione del ministro Costa spero che sia stata imboccata la strada giusta”.