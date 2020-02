di Daniela Pesoli – C’è voluta un’intera notte per spegnere completamente l’incendio che ieri sera, intorno alle 23, ha distrutto la tettoia di un’abitazione in via Germania a Fondi.

Le fiamme sono divampate all’interno della soffitta di una palazzina per cause in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Fondi, i vigili del fuoco e i volontari dei Falchi pronto intervento.

Le famiglie che abitano nel condominio sono state immediatamente evacuate per permettere le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, andate avanti per tutta notte.

Notevoli i danni causati dal rogo e molta paura per i residenti, alcuni dei quali sorpresi dalle fiamme nel sonno.