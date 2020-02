Un vasto incendio ha danneggiato oggi pomeriggio un’area montana a Monte San Biagio in località Pizzuco, all’altezza di via Oliveto.

Le fiamme si sono propagate in poco tempo e sono state avvistate anche dalle abitazioni più vicine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma per spegnere il rogo è stato necessario anche far arrivare un elicottero.

Una volta scongiurato il pericolo che l’incendio raggiungesse altre zone, sfiorato più volte, l’area è stata messa in sicurezza.

Indagini in corso per verificare le cause dell’incendio.