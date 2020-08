Un devastante incendio sta letteralmente distruggendo, da ieri sera, la Loas di Aprilia, l’azienda che si trova nella zona artigianale della città.

Il rogo è scoppiato intorno all’ora di cena e quasi da subito una intensa colonna di fumo nero si è alzata dal luogo del disastro. Un colonna visibile praticamente da tutti i comuni della pianura pontina.

Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lottato per domare le fiamme ma, anche questa mattina, l’incendio non era ancora stato del tutto domato.

Sul posto ci sono varie squadre provenienti da diversi comuni della regione: Aprilia, Latina, Anzio e anche Terracina. Sul posto anche i volontari della protezione civile.

Il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, che ha monitorato da vicino l’evolversi della situazione, ha invitato i cittadini a restare con le finestre chiuse, visto che l’aria nella zona è diventata irrespirabile.

Stesso invito quello fatto ai proprio concittadini dal sindaco di Anzio.

A bruciare sono rifiuti e materiale plastico in genere. Quanto sta accadendo, ricorda quanto successo alcuni anni orsono a Pomezia, nel rogo che rase al suolo la Ecox.