Sono stati interrogati questa mattina Elsayed Mostafa e Ahmed Eladib, i due egiziani, di 43 e 22 anni arrestati perché accusati del racket degli autolavaggi a Latina.

I due si sono presentati davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Giuseppe Cario, assistiti dagli avvocati Nicola Neri e Federica Carello. Hanno però deciso due strategie difensive diverse. Il presunto mandante, che secondo gli investigatori sarebbe il 43enne, ha risposto alle domande del gip dichiarandosi innocente e negando quanto contestato nell’ordinanza.

Il 22, considerato invece dagli inquirenti uno degli esecutori dei roghi, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini portate avanti dalla squadra Mobile della questura di Latina e coordinate dal sostituto procuratore Valentina Giammaria, i due avrebbero incendiato per ben 2 volte l’autolavaggio di via Cavata perché il proprietario di era rifiutato di pagare il pizzo. Per due volte gli era stato intimato di pagare 300 euro a settimana per non avere problemi. Chi lo aveva bloccato per consegnare il messaggio non aveva esitato a minacciarlo.

L’uomo si era rivolto però alla polizia.