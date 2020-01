L’Italia non è un paese per giovani, e la percentuale troppo alta di coloro che pur essendo non più giovanissimi vivono ancora con i genitori lo dimostra ampiamente. È del 49,3%, infatti, la percentuale degli under 35 nel nostro paese che non è ancora andato a vivere da solo, molto spesso per problemi di indipendenza economica. Un dato, questo, che piazza l’Italia al quarto posto nella classifica europea dietro a Croazia, Slovacchia e Grecia.

Prima tra i grandi Paesi UE per giovani che vivono con i genitori

Nei 28 Paesi che compongono l’Europa, la media dei giovani maggiorenni che vivono con i genitori è del 28,5%, almeno secondo i dati forniti da Eurostat. Tra le rilevazioni che hanno maggiormente colpito, troviamo il fatto che l’Italia risulti al quarto posto anche per quanto riguarda l’età media in cui si va a vivere per proprio conto, ovvero circa 30 anni, mentre nel resto d’Europa questo avviene intorno ai 26. In Italia, invece, il 60% dei 25enni risulta ancora vivere a casa con padre e madre. Le ragioni, secondo l’Istat, nascono soprattutto dalla difficoltà di avere una vera indipendenza economica e da una situazione sociale instabile aggravata da altri fattori contestuali, come la mancanza di obiettivi affidabili. Tutti ostacoli che fanno slittare verso un futuro indefinito non solo l’indipendenza, ma anche le nozze che la decisione di mettere al mondo dei figli.

Andare a vivere da soli, come fare?

Eppure andare a vivere da soli si può: basta semplicemente stare attenti a cosa serve davvero e avviare la propria vita indipendente rispettando alcune regole fondamentali. Vediamo quindi qualche consiglio:

– Come calcolare il budget

Vivere da soli significa innanzi tutto gestire in maniera puntigliosa il budget finanziario che si ha a disposizione. Attenzione però: è importante che sia frutto del proprio lavoro, o non sarebbe una vera indipendenza. Le spese da affrontare infatti sono davvero parecchie, e fino a quando si vive dai genitori non si ha mai idea di quali e quante siano.

– Fare attenzione alle spese e alle forniture

Uno dei metodi migliori per risparmiare quando si è da poco usciti di casa è quello di considerare attentamente le spese e vagliare tra le diverse offerte quelle che possono maggiormente agevolarci in termini di forniture. Ad esempio, se si è giovani e si usa in maniera esclusiva lo smartphone per telefonare, si possono prendere in considerazione le compagnie che, come Linkem, prevedono la possibilità di avere internet a casa anche senza il telefono fisso. La connessione internet, infatti, rappresenta ormai una necessità per le nuove generazioni tanto quanto luce e gas, dato che spesso è utile per il tempo libero quanto per il lavoro.

– Scegliere il quartiere in cui vivere in base alle proprie reali possibilità

Altro esborso non indifferente riguarda le cifre da approntare per vivere, a cominciare dalla spesa alimentare, per finire ai servizi di prima necessità. Quindi, almeno per i primi tempi, è meglio insediarsi in un quartiere che non abbia troppe pretese, in modo da trovare ciò che occorre a prezzi adeguati al proprio portafoglio. Commettere l’errore di prendere un appartamento o una stanza troppo costosa infatti non permetterebbe di fare una vita agevole o, peggio, potrebbe costringere a chiedere una mano ai genitori.

– Fare attenzione alle pratiche di trasferimento

Infine, è necessario avviare entro 20 giorni l’iter per comunicare al Comune, muniti di un documento di identità valido, il cambio di Residenza e la separazione dal Foglio di Famiglia. Contestualmente, va chiesto anche di notificare al PRA le variazioni, per modificare patente e libretto di circolazione del mezzo.

Raggiungere l’indipendenza andando a vivere da soli non è impossibile, basta solamente riuscire a trovare alcuni compromessi con le proprie abitudini e imparare a fare economia delle proprie finanze.