Il circuito podistico In Corsa Libera nato dalla collaborazione di Opes e Fidal, torna a gennaio con un classico del periodo festivo, la “Corsa per Luketto”.

Organizzata dalla Fitness Montello, società già protagonista della precedente corsa tra i presepi di Maenza, la gara si svolgerà come di consueto nel giorno dell’Epifania.

La manifestazione già dallo scorso anno competitiva, prevede stavolta 15 km di gara. Mantenuta anche una camminata sportiva di circa 9 km. A seguire, la baby run per tutti i bambini da 2 a 10 anni che partirà alle ore 11.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Luketto Sempre nel Cuore a sostegno alla Onlus Mitocon, cui è legata l’associazione nata in memoria di Luca De Vita, scomparso a soli sei mesi per una malattia rara che colpisce il mitocondrio delle cellule.

Lo start della gara ufficiale sarà dato alle 10 da Capo Portiere, direzione Rio Martino.

“Sarà come sempre una gara sentita ed il nostro modo per scambiarci gli auguri – commenta il presidente della Fitness Montello Sergio Zonzin – Inoltre è un’occasione per prepararsi ad affrontare la Tre comuni a Nepi o semplicemente per mettersi alla prova e testarsi se ci si sta preparando a una mezzamaratona”.

Per maggiori info 338.8157590/347.8468865 o visitare il sito www.opeslatina.it.