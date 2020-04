Serve un nuovo innesto di liquidità per le imprese del Lazio. L’appello arriva dal vice presidente della Provincia di Latina, Vincenzo Carnevale.

Le risorse messe a disposizione dalla regione Lazio con il bando “Pronto Cassa” hanno visto lo stanziamento di circa 450 milioni di euro.

Risorse che a fronte delle quasi 36mila domande presentate sono insufficienti a coprire tutte le esigenze del tessuto imprenditoriale del Lazio.

“Il piano Pronto Cassa – spiega Carnevale – doveva essere uno strumento, concreto, di aiuto per le tante aziende, per i tanti artigiani e liberi professionisti, anche della nostra provincia. Doveva essere una prima scialuppa di salvataggio in un mare in tempesta, invece si è rivelato insufficiente. Ho raccolto in pochi minuti centinaia di proteste di persone che non sono riuscite ad accedere alla piattaforma per protocollare la domanda nei giorni scorsi e altri che nel fatidico giorno del click day per “confermarla” si sono visti chiudere lo sportello telematico da un momento all’altro”.

Raggiunto il tetto stabilito, in termini di risorse, Lazio Innova ha proceduto alla chiusura dello sportello online.

Decisione che ha sollevato una serie di contestazioni da parte delle associazioni di categoria e degli stessi imprenditori.

“Ciò nonostante credo fermamente che – conclude Carnevale – non giovi a nessuno perpetrare il gioco della polemica quindi vista la tragica situazione che stiamo vivendo sia più utile chiedere al governo di questa regione di rifinanziare il piano stesso, aprendo così di fatto ad altre richieste, oppure di disporre immediatamente nuove azioni a fondo perduto per “offrire” altre opportunità a tutte quelle partite Iva rimaste senza la possibilità di un aiuto concreto”.