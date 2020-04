di Daniela Pesoli – Una mole straordinaria di decreti e provvedimenti da interpretare e pratiche da implementare per garantire assistenza a imprese e lavoratori durante l’emergenza sanitaria che inevitabilmente è diventata economica.

I consulenti del lavoro, nel periodo del Coronavirus, sono diventati un importante punto di riferimento per chi ha cessato l’attività e per operatori rimasti senza stipendio, alle prese con le richieste delle misure di sostegno disposte da Governo e Regione.

Ne parliamo con Daniela Lauretti che assiste 150 aziende nell’area di Pontinia e Terracina.

Come è cambiato il suo lavoro in questo periodo?

“Noi non abbiamo chiuso per Covid in quanto il governo non ci ha menzionato nelle attività da sospendere, ma per il lavoro che svolgiamo se ci fossimo fermati le aziende non avrebbero potuto dare corso ai vari adempimenti. Quindi ci stiamo occupando delle varie domande per cassa integrazione e sostegni, attività in straordinario che si aggiungono all’ordinario che va avanti”.

Quali difficoltà state incontrando?

“I decreti hanno bisogno di interpretazione, non sono state snellite le procedure come avevamo richiesto e fare informative e consultazioni sindacali in un periodo di emergenza non è facile. A che pro fare consultazioni sindacali se la sospensione delle attività è stata data dal governo? E’ un meccanismo che ha portato ad un aggravio del nostro lavoro”.

Le aziende e i lavoratori riescono ad accedere facilmente agli aiuti?

“Senza un supporto non ci riescono non essendo state semplificate le procedure e hanno quindi sempre bisogno di un professionista che li segue. Anche solo per richiedere il bonus di 600 euro, nonostante si abbia bisogno di un solo pin, si deve entrare comunque in una procedura che non conoscono. Anche perché non tutti sono giovani e smart, parliamo anche di persone che non hanno dimestichezza con l’informatica e in molti posti non c’è neanche la connessione. Insomma, i problemi sono tanti”.

I provvedimenti, poi, si susseguono, bisogna continuamente aggiornarsi.

“Sì, i provvedimenti si susseguono e vanno seguiti. Questa mattina, ad esempio, è uscito il bando della Regione Lazio per gli allevamenti bovini e bufalini e siamo alle prese con la predisposizione delle domande per gli aiuti. Sempre questa mattina c’era anche Fare Lazio per il contributo di 10 mila euro. Rispetto ad altri bandi, ci sono poche cose da inserire, l’iter è più snello, ma il sito si è bloccato”.

Come vengono valutati, dalle imprese, gli aiuti messi in campo per l’emergenza?

“Non credo siano contente. Siamo rimasti stupiti del fatto che il bonus dei 600 euro è arrivato quasi a tutti, ma per quanto riguarda la cassa integrazione nessuna azienda ha ricevuto finora un centesimo. Sono stati fatti proclami sul fatto che il 15 la liquidità sarebbe stata sul conto corrente, ma noi professionisti sapevamo già che sarebbe stato matematicamente impossibile vista la procedura da attivare”.

E le aziende hanno ancora il problema della liquidità giornaliera perché hanno chiuso ma utenze e affitti sono da pagare perché lo Stato ha dato un credito di imposta e non altro.

“Ora l’Agenzia delle Entrate ha fatto un chiarimento, dicendo che si può rimodulare l’affitto ma intanto a marzo hanno dovuto pagare. Bisogna poi fare le domande alle banche per i prestiti, in altri Stati non è così, sono state date somme alle imprese e non sono prestiti. I dipendenti non hanno liquidità perché sono rimasti senza stipendio e per quanto siano stati dati fondi comunali non tutti li richiedono perché c’è anche chi si vergogna di andare in Comune a fare la domanda”.