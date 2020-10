Il problema dei trasporti pubblici in tempo di covid a Latina continua a rimanere di stretta attualità.

Sono sempre di più le persone che, dovendo spostarsi con i mezzi pubblici per i propri affari, si trovano di fronte a situazioni che, almeno sulla carta, dovrebbero essere fuori legge, oltre che estremamente pericolose per la salute pubblica.

Ne è testimonianza la foto che vedete, scattata proprio questa mattina da una nostra lettrice, che ci comunica che: “Dovevo prendere autobus delle 8:40 da Latina Scalo verso Latina. Ho speso soldi per il biglietto e sono dovuta restare ferma qui alla fermata senza prendere autobus. La situazione è quella che vedete. E dovremmo evitare gli assembramenti? Avevo un appuntamento alle 9 a Latina ed è saltato…”

Una situazione insostenibile, alla quale non c’è rimedio, visto che l’unica soluzione paventata, ma non ancora messa in campo, sembra essere quella di far rimanere gli studenti a casa a prepararsi con la didattica a distanza.

Di aumentare le corse per far fronte all’emergenza, però, non se ne parla.