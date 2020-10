Il “CLAAI Assimprese” continua nella sua opera di organizzazione sul territorio provinciale.

Nei giorni scorsi Paolo Prearo, storico ristoratore de “L’ Arco” di Latina, è stato designato responsabile provinciale per il comparto ristoratori e somministrazione alimenti della “CLAAI Assimprese Lazio Sud”, l’Associazione di categoria datoriale delle attività del terziario, artigianato e piccole imprese con il compito di dare voce alla categoria e strutturare sempre più la rappresentanza delle esigenze degli operatori locali.

Paolo Prearo, uno dei promotori della manifestazione di Latina, in piazza del Popolo dei giorni scorsi, sottolinea come il problema dei ristoratori e delle attività della somministrazione, oggi fortemente penalizzate e costrette a subire una chiusura, si ripercuote anche su tutta la filiera produttiva e commerciale. Molti sono i dipendenti oggi a rischio, continua Prearo, se non si riesce ad intervenire con “ristori” i quali devono giungere subito e che siano realmente proporzionati alle perdite. E’ importante, conclude Paolo Prearo, che gli operatori del settore svolgano un’azione sinergica in un confronto serio e costruttivo con tutte le Istituzioni.

In questo momento di grave difficoltà economica del settore – ha evidenziato il Direttore “CLAAI Assimprese” Ivan Simeone – necessita più che mai una azione politico-sindacale di sostegno alle nostre imprese locali. Bisogna fare sinergia e, insieme, cercare di trovare soluzioni possibili affinché il settore riesca a superare questi momenti di difficoltà.