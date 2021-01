“L’impiantistica è vitale per chiudere il processo dei rifiuti, purtroppo però le istituzioni avvallano dei progetti in contrasto con le esigenze del territorio, non rispettando il centro abitato, il comparto agricolo e il parere negativo dell’Enac sul pericolo dei ‘gabbiani’ vista la vicinanza con l’aeroporto Comani”.

Questa la posizione di Vincenzo Valletta, consigliere comunale di Latina della Lega e già presidente del comitato No Biogas Latina, sul progetto Recall Latina Srl a Latina Scalo.

“La capacità produttiva di 35mila tonnellate all’anno – ricorda Valletta – aumenterà probabilmente molto velocemente nei prossimi anni vista la carenza di impiantistica nel Lazio, che spesso e volentieri è costretta a trasferire e a smaltire altrove i rifiuti. Crediamo che l’impiantistica sia necessaria, ma deve essere realizzata nel pieno rispetto di tutti coloro che vivono e lavorano in un’area già di per se gravata dalla presenza di impianti a rischio di incidente rilevante. Per questo condivido e sottoscrivo l’appello dell’associazione italiana Medici per l’Ambiente sul possibile rischio di gravi danni ambientali, ma soprattutto il sindaco di Latina Damiano Coletta dovrebbe spiegare il mancato parere comunale urbanistico”.