di Daniela Pesoli – “Avevamo appena chiuso un’indagine congiunturale sulla provincia di Latina, che facciamo ogni sei mesi. Erano emerse delle perplessità, ma anche qualche segno positivo di ripresa. Ora si dovrà ricominciare da zero, anzi da sottozero e valutare come recuperare”.

A parlare è Claudio Malagola, direttore di Federlazio Latina, in riferimento all’impatto del Covid-19 sulle attività, che vengono monitorate per seguirne l’andamento nel contesto di una emergenza inedita e in attesa che diventino concreti gli aiuti assicurati dal governo.

“Noi rappresentiamo soprattutto le aziende manufatturiere – aggiunge – e l’impatto è stato meno traumatico rispetto, ad esempio, all’industria del turismo. Quotidianamente stiamo raccogliendo le preoccupazioni e potremo tirare le somme solo tra una ventina di giorni, quando andremo a chiudere il primo mese di difficoltà. Certo è che paghiamo anche uno scotto molto importante come territorio, trattandosi di aziende piccole e micro che hanno più difficoltà”.

Malagola ritiene indispensabile, in questo momento di difficoltà, l’attivazione dello smart working dove è possibile e l’erogazione della cassa integrazione in deroga in tempi rapidi.