Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e corruzione.

Per questi reati sono state eseguite cinque misure di custodia cautelare questa mattina a Latina.

Le indagini sono state condotte dalla questura e coordinate dalla Procura della Repubblica. Gli accertamenti sono partiti nel 2019, riuscendo a far luce su un collaudato sistema finalizzato ad assicurare l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di stranieri, in prevalenza di nazionalità indiana, con la complicità di un pubblico ufficiale e di alcuni soggetti che rappresentano punti di riferimento per la comunità indiana locale.

Sono in corso perquisizioni da parte di personale della Digos, con il supporto del locale Gabinetto di polizia scientifica e del reparto Prevenzione crimine Campania.