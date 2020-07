Ilary Blasi non smette di stupire. E ieri, su un monopattino, avvolta in un outfit che no ha lasciato nulla all’illusione rispetto alla sua bellezza e a forme perfette, ha incantato Sabaudia.

Sfoggiando un sorriso inconfondibile la Blasi ha percorso il lungomare di Sabaudia dove ormai da anni trascorre parte delle vacanze con la famiglia e il marito Francesco Totti.

Un vestito nero e lungo, con bustier attillatissimo e ricco di trasparenze, indossato con stile su un paio di infradito hanno mandato in tilt i fan su Instagram e, ovviamente, i fortunati automobilisti del litorale pontino.

L’estate è tutt’altro che terminata e la coppia Blasi Totti non mancherà di stupire ancora.

Certo è che migliore testimonial per la mobilità alternativa non poteva trovarsi a Sabaudia.