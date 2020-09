Ilary Blasi e Francesco Totti, ultimi giorni di vacanza tra Sabaudia e Ponza. La provincia di Latina è, infatti, nel cuore di una delle coppie più solide ed amate del gossip ma anche dai cittadini.

Ilary Blasi e Francesco Totti anche quest’anno hanno illuminato tra scatti, glamour, dichiarazioni d’amore e fisici mozzafiato le spiagge di Sabaudia e del litorale pontino.

Neanche il maltempo e i recenti fatti di cronaca, riguardanti la figlia Chanel finita nel mirino di commenti indegni e inaccettabili, hanno guastato la bellezza di una famiglia che ha scelto di trascorrere gli ultimi giorni di vacanza dedicandosi una gita in barca al largo di Ponza.

Risate, compagnia, buonumore sono stati sempre la ricetta preferita di due persone che hanno fatto del sorriso e della normalità un must entrando di diritto nell’Olimpo dei più amati dagli italiani e non solo per i successi che hanno riscontrato e riscontano ogni giorno nella loro vita tra successi e traguardi da raggiungere.

Poi si torna a Roma e a lavoro e a qualche scatto dedicato, con tanto di botta e risposta su wapp tra marito e moglie, e pubblicato su Instagram, a Donna Paola la gatta amatissima da Ilary che gioca con un topolino.

Il topolino diventato star senza saperlo “sta bene” rassicura la Blasi “Paola ci ha giocato solo un pò”.