di Katiuscia Laneri – I social media e la connessione internet sono i veri toccasana della pandemia. La generazione studentesca e professionale del momento ha trovato in essi, se in grado di riconoscerne il potenziale, un ottimo alleato per superare il periodo di restrizione. Ma c’è chi, grazie ad essi, è riuscito addirittura ad emergere. Non a caso le bacheche sono tempestate di post promozionali riguardo tutorial, webinar, consulenze e testi sul quanto sia importante avere un profilo curato, con una foto professionale, e costantemente aggiornato, su quali sono le giuste parole chiave e i post potenzialmente virali. Tuttavia, quasi tutti sembrano proporre la formula magica per arricchirsi con poco sacrificio, ma nessuno dà le vere coordinate per proseguire la strada in autonomia.

Una voce fuori dal coro è Ilaria Coletta, team manager 34enne di una compagnia assicurativa che, come tanti, ha dovuto far fronte alle nuove regole organizzative in smartworking. Una soluzione che ha dovuto cercare non per se stessa, la cui attività è ormai ben avviata e con un portafoglio clienti corposo, ma per i nuovi assunti. Come creare nuovi contatti a distanza per un’attività che si basa sulla conoscenza, la fiducia, la credibilità? Da qui l’idea di affidarsi a LinkedIn.

“In giro non ho trovato tutorial o corsi di formazione adatti al mio ambito professionale. Così ho dovuto far da sola, partendo da quel poco che era di mia conoscenza, sperimentando e adattandolo alle nostre necessità” racconta la manager romana.

A piccoli passi, Ilaria ha supportato il suo team nel creare il profilo, nel gestirlo, nel creare i giusti contatti e nel chiudere i contratti. Sì, perché sono arrivati anche quelli. Un successo, sperato ma non dato per scontato, che ha convinto la team leader a riportare la sua esperienza in un libro dal titolo: VENDERE ONLINE E SOCIAL MEDIA: COME LINKEDIN PUO’ INCREMENTARE LE TUE VENDITE: Trucchi e consigli per aiutarti a sviluppare il tuo business”.

Non si tratta del classico testo di formazione quanto, piuttosto, di un case history: dal come sfruttare al meglio la connessione da remoto, a come creare una relazione con il cliente a distanza e opportunità di business, Ilaria racconta passo passo ciò che ha sperimentato e i risultati ottenuti nella vendita, nell’acquisizione di nuovi clienti e nei profitti, usando esclusivamente Linkedin.

“Solo attraverso lo studio e l’esperienza è possibile stare al passo con i tempi e anche anticipare i cambiamenti. In questo libro voglio dare a tutti i lettori l’opportunità di trovare un nuovo approccio al processo di vendita, più intelligente, più veloce e più dinamico” afferma l’autrice nell’introduzione al volume.

Il successo che sta ottenendo, con riscontri anche da professionisti di settori diversi, ha incoraggiato Ilaria Coletta a scriverne un altro: VENDERE ONLINE E SOCIAL MEDIA. Come TELEGRAM può incrementare le tue vendite: Trucchi e consigli per aiutarti a sviluppare il tuo business.

“Una guida pratica per utilizzare una piattaforma ancora poco conosciuta ma dalle altissime potenzialità – afferma la manager -. Si tratta di un’applicazione che permette di fare molte più cose rispetto alle altre. Lascia maggiore libertà di personalizzazione dei bot e concede un numero illimitato per i gruppi, solo per dirne qualcuna”.

Entrambi i volumi sono reperibili esclusivamente su Amazon ad un prezzo e dal linguaggio accessibile per tutti: un modo per dare la possibilità a chiunque di poter creare una propria attività e generare autonomia finanziaria in un momento tanto difficile.

Ricominciare è possibile, basta conoscere gli strumenti giusti per farlo.