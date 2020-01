Accusati di aver accoltellato il vicino di casa perché faceva rumore sono stati condannati oggi padre e figlio di Aprilia.

Il processo per il tentato omicidio avvenuto nel novembre del 2013 in via Inghilterra si è concluso davanti al collegio del tribunale di Latina.

Il pubblico ministero ha chiesto 8 anni di reclusione per i due imputati, Renato e Alessandro Trifogli, che sono stati infine condannati a 9 anni.

Non sarebbe stata la prima volta che i vicini di casa discutevano per lo stesso motivo, ma quel pomeriggio dalle parole si è presto passati ai fatti. I due furono arrestati dopo una breve indagine. Oggi le condanne.