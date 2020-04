Visita del viceministro alla salute Pierpaolo Sileri all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sileri è stato accompagnato dal direttore generale della Asl di Latina, Giorgio casati e dal direttore amministrativo, Giuseppe Visconti.

Una visita inaspettata nell’ospedale di riferimento per il Covid 19 del territorio.

“Finchè – spiega il vice ministro – non abbiamo un vaccino ci sarà sempre il rischio di avere qualche paziente che risulterà positivo al Covid 19 ed avrà bisogno di cure sia sul territorio che a livello ospedaliero nelle terapie intensive”.

Il dato certo in questa emergenza è quindi che la convivenza con il virus sarà il passo successivo.

“Ho trovato una situazione ottima. E’ chiaro che è può modificarsi di giorno in giorno ma il rafforzamento del territorio e dell’ospedale ha consentito e consente di gestire sia il paziente che il monitoraggio delle persone che sono entrate in contatto con lui. Il direttore Casati inoltre mi ha informato – conclude Sileri – dei controlli a tappeto che si stanno effettuando sulle residenze per anziani che richiede massima attenzione“.