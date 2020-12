La macchina è partita. Servirà uno sforzo non indifferente per preparare tutto ma siamo orami in vista dello striscione di arrivo, per cui… La Asl di Latina si prepara a vaccinare contro il covid le prime 8500 persone, che saranno personale sanitario e anziani ospiti delle Rsa.

Sono infatti in arrivo le prime 17mila dosi di vaccino, che dovranno essere somministrate due volte per garantire la copertura contro il virus.

Secondo il responsabile del Dipartimento di assistenza primaria della Asl di Latina, Loreto Bevilacqua, la somministrazione avverrà gradualmente e dal 15 gennaio riguarderà gli operatori sanitari sia di strutture pubbliche dell’azienda sanitaria locale sia di quelle accreditate. Al contempo la vaccinazione riguarderà dipendenti e ospiti delle Rsa e delle case di riposo e poi tutto il personale che lavora nelle stesse strutture ma su appalti: parliamo quindi di mense, pulizia e altri servizi interni agli ospedali.

La tempistica prevede la somministrazione del farmaco a queste persone entro la prima settimana di febbraio, per poter poi effettuare il “richiamo” dopo un mese circa.

Un calendario che prevede, quindi, la vaccinazione del resto della cittadinanza, a partire dagli ottantenni, e oltre, andando poi a scendere per fasce d’età, sempre secondo le disposizioni che arriveranno dal ministero

La prima fase della vaccinazione riguarderà il personale degli ospedali di Latina e Formia. Unità territoriali, poi, provvederanno alla somministrazione presso Rsa, case di cura e comunità alloggio per anziani.

Il primo medicinale a disposizione della Asl pontina sarà quello della Pfizer che, come ormai arci noto, per la conservazione richiede una temperatura di meno 70 gradi… Per poter conservare il farmaco sono stati acquistati tre speciali frigoriferi. Due di questi per il Goretti, ed uno per il Dono Svizzero.