Il tempo è tiranno. Lo è in una fase complessa come quella che si sta vivendo in cui la campagna elettorale si svolgerà con modalità completamente diverse da quelle che abbiamo conosciuto sinora.

In cui a imporre gli step da effettuare è l’andamento della curva epidemiologica di un virus che non molla e i territori e che non lo farà neanche nelle prossime settimane o mesi.

Questo comporta che sulle scelte da effettuare e da mettere in campo per arrivare alla definizione di un nome, o di una rosa di nomi, spendibile e su cui aprire la discussione interna ad una eventuale coalizione si deve lavorare con rapidità ed efficienza.

Questo non significa torar fuori il primo ome che capita dal cilindro ma neanche, come spesso accaduto proprio nei partiti del centroestra, arrivare a pochi metri dall’apertura delle urne senza avere un programma chiaro e la squadra più adeguata per supportarlo.

Ad oggi i vertici locali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega sembrano aver trovato un punto di convergenza: il candidato sindaco sia espressioen della politica e della classe dirigente.

Una posizione che, seppure sottotraccia, in alcuni partiti crea non pochi malumori.

In liena teorica, infatti, è semplice dirsi tutti concordi ma è nella pratica che, di norma, il sassolino diventa montagna.

I nodi da sciogliere per il tridenti del centrodestra sono molti.

In primis capire, ma questo sarà determinato anche dalle decisioni che si assumeranno nell’immediato su Roma e in prospettiva sul Lazio, a chi spetterà esprimere la candidatura politica.

A bocce ferme essere disponibili è facile ma siamo sicuri che tutti i partiti interessati accetteranno il nome proposto dall’alleato? La storia recente a latina dimostra che le ambizioni personali a volte hanno preso il sopravvento spaccando realtà che sulla carta erano granitiche.

Un altro elemento da non sottovalutare sta nella scelta dei candidati da inserire nelle liste.

Evitare la replica di copioni stanchi e che hanno fatto il loro corso è fondamentale sia nei confronti dei cittadini che dei papabili alleati che potrebbero, è accaduto a terracina e Fondi, mettere dei veti su questo o quel candidato portando maretta là dove la tempesta è sempre in agguato.

In queste ore sia la Meloni che Salvini sembrano essere intenzionati a chiudere, non oltre novembre, massimo la fine del 2020, la scelta del candidato sindaco su Roma.

Da lì a breve giro dovrà arrivare quello di Latina se non si vuole perdere terreno e tempo per ricmporre eventuali dissidi che emergeranno.