Sono quasi 4 anni che il teatro D’Annunzio di Latina è chiuso.

Quattro anni segnati da lavori iniziati, terminati, valutati per poi scoprire che mancava sempre qualcosa al fine di garantirne la riapertura.

La struttura doveva riaprire a marzo di quest’anno ma gli ostacoli si sono moltiplicati, le certificazioni perse in un circolo vizioso di burocrazia e lungaggini.

Ora l’ultimo problema, ma solo in ordine di tempo, riguarderebbe la rete idrica per il servizio antincendio.

Dopo gli interventi effettuati, a seguito della messa in esercizio del nuovo gruppo di pompaggio idrico antincendio si è aperta, infatti, una grossa perdita sull’anello idrico esistente.

La perdita risulta essere nella parte interrata dell’impianto realizzato contestualmente alla realizzazione dell’edifico e non permette di garantire la portata e la pressione prevista dalla legge.

Quindi? Si deve procedere a nuovi lavori approvati con determinazione dal Comune di Latina.

“Valutato che le operazioni di individuazione della perdita lungo la linea di adduzione dell’acqua presuppongono scavi e reinterri per tratti di tubazione, spiega nell’atto il dirigente Micol Ayuso, escludendo via via quella non compromessa e che la linea in alcuni tratti non è visionabile ed ispezionabile”.

Pertanto il 16 dicembre 2019 è stato trasmesso il progetto definito/esecutivo,per la realizzazione di un nuovo anello sterno di adduzione della rete idranti antincendio esistente nel teatro D’Annunzio.

L’importo dei lavori ammonta a 30mila euro.

La gara sarà a procedura diretta ma sui tempi di riapertura del teatro di Latina nessuna certezza.