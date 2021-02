Il successo delle criptovalute ed in particolar modo di Bitcoin sembra essere ormai inarrestabile. D’altronde la crescita della prima criptovaluta al mondo in questi ultimi mesi è stata esponenziale ed ha spinto migliaia di investitori a seguire i consigli per comprare i Bitcoin da riviste specializzate.

Bitcoin è un asset speculativo, creato come moneta digitale e non controllata dalle banche centrali (ma dalla blockchain). Nato come moneta di scambio, non è sostanzialmente usato per le transazioni, bensì come forma di investimento. Al principio erano soprattutto gli esperti informatici a interessarsene, rimasti affascinati dal potenziale rivoluzionario della blockchain e dall’animo libertario di una valuta non controllata dalle banche centrali.

Poi dopo i cosiddetti “nerd” sono arrivati altri utenti, interessati a investire su Bitcoin per guadagnarci. E con loro, mano a mano, sono arrivati gli investimenti dei fondi di venture capital, che tra il 2014 e il 2015 hanno messo le basi dello sviluppo di Bitcoin con investimenti miliardari. Arriviamo così fino ai giorni nostri, con transazioni più rapide e facili tramite app di trading e wallet digitali, 800mila Bitcoin in pancia di aziende quotate in borsa e il recente ingresso pure di PayPal nel mercato delle transazioni di criptovalute. Anche questi movimenti di investitori istituzionali hanno infatti contribuito ad alzare il prezzo di Bitcoin.

Oggi, dunque, Bitcoin attira l’attenzione di milioni di utenti pronti a visionare le quotazioni in tempo reale ed a sfruttarne le potenzialità. L’enorme appeal del BTC ha spinto i prezzi del principale asset digitale ad oltre 50 mila dollari. Secondo alcuni esperti questo potrebbe essere solo il punto di partenza di una bull run che porterebbe il valore del BTC fino a 70 mila dollari, un livello giudicato come nuova normalità. A fare da catalizzatore a questo rialzo può essere l’aumento dell’inflazione giudicato ormai inevitabile da molti analisti alla luce delle politiche monetarie che sono state adottate dalle banche centrali per rilanciare l’economia. Oltre al BTC, però, ci sono tante altre altcoin che potrebbero proseguire, anche nel prossimo anno, la performance positiva già avviata dopo la scorsa estate.

Le altre criptovalute

Come alternativa a Bitcoin c’è Ethereum, una piattaforma decentralizzata basata su blockchain. Crypto Enthusiast ha definito Ethereum come alternativa alla valuta fiat.

Ethereum è al secondo posto nella lista delle ‘migliori criptovalute su cui investire nel 2021 perché è una delle poche criptovalute che possono essere utilizzate per acquistare altre monete. Con una capitalizzazione di mercato oltre i 164 miliardi di dollari, Ether, la moneta Ethereum, è diventata una delle criptovalute popolari nel mondo blockchain.

Ethereum, che opera come piattaforma software decentralizzata, consente di creare ed eseguire Smart Contracts e applicazioni decentralizzate senza alcun controllo o interferenza da parte di terzi.

Ethereum ha pianificato di cambiare il suo algoritmo di consenso da proof-of-work a proof-of-stake nel 2021, il che apre la strada a una maggiore velocità di transazione all’interno della sua rete. Con una capitalizzazione di mercato di circa il 19% delle dimensioni di Bitcoin, Ethereum rimarrà una forte scelta di investimento in futuro.

Non bisogna sottovalutare poi le prestazioni di Litecoin. Il Litecoin si basa su una rete di pagamento globale open source che utilizza ‘scrypt’ come prova di lavoro ed è priva di qualsiasi controllo dell’autorità centrale.

Litecoin ha una moneta con più rapidità di crescita oggi a causa del suo tasso di transazione più veloce e di un requisito di sistema inferiore. La capitalizzazione di mercato di Litecoin è poco meno di 10 miliardi di dollari, il che la rende l’ottava criptovaluta al mondo in termini di capitalizzazione di mercato.

Stesso discorso per la criptovaluta Tron che ha acquisito BitTorrent un paio di anni fa (protocollo peer-to-peer finalizzato allo scambio, distribuzione e condivisione di file nella Rete). Se riescono a sviluppare metodi di torrenting decentralizzati e più sicuri, Tron è davvero una piattaforma fiorente per gli investitori di tutto il mondo.

I fondatori di Tron hanno creato questa piattaforma basata su blockchain per la condivisione di contenuti. Oltre a garantire un’elevata sicurezza, Tron consente ai creatori di monetizzare i propri contenuti direttamente tramite Tronix, una forma di criptovaluta di Tron.

Gli utenti possono anche inviare un milione di dollari in TRX in qualsiasi parte del mondo in pochi secondi senza una singola commissione di transazione. Con la missione di decentralizzare completamente Internet, Tron è in rapida crescita, con oltre 81 milioni di dollari di capitalizzazione, lo rendono una delle migliori criptovalute oggi disponibili.

Chiudiamo con Cardano, una piattaforma di criptovaluta e smart contract. Cardano è spesso definita come una criptovaluta di terza generazione che risolve i problemi di scalabilità delle criptovalute di prima e seconda generazione come Bitcoin ed Ethereum. L’architettura a strati di Cardano offre una migliore scalabilità rispetto ad altre criptovalute.

Cardano ha già avuto un anno eccezionale nel 2020. Il progetto conta ora oltre 1400 pool di stake e ha collaborato con oltre cento istituzioni. Si prevede che entrambi questi numeri cresceranno nel 2021 e oltre. Cardano ha anche ampliato il suo team, accogliendo 11 nuove aggiunte al team.