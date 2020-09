Il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, ha firmato questa mattina una nuova ordinanza che va a modificare quella emessa lo scorso 9 agosto, all’indomani dell’incendio che ha distrutto la Loas di Aprilia.

Su indicazione della Asl di Latina, che ha analizzato i dati sugli inquinanti forniti dall’Arpa Lazio, il sindaco di Aprilia ha deciso di alleggerire le prescrizioni per le attività commerciali e i residenti nella zona.

Rimangono in vigore, invece i divieti di raccolta, vendita e consumo di prodotti vegetali e di origine animale provenienti dall’area. Il Comune rimane infatti in attesa dei risultati delle analisi effettuate sul suolo e sulle acque.

Per il prossimo 3 settembre, intanto, è stata convocata la Commissione Ambiente. Sarà l’occasione per l’assessora Laurenzi di illustrare ai consiglieri le criticità che permangono e le azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale, per quanto di sua competenza.

La riunione sarà pubblica e si svolgerà alle 10:00 in Aula Consiliare, sarà aperta al pubblico. Posti limitati ovviamente. Per poter assistere, è necessario prenotare l’ingresso inviando una mail a presidenza.consiglio@comune.aprilia.lt.it (saranno prese in considerazione le prime venti richieste pervenute).