di Katiuscia Laneri – Nuove strategie, convenzioni e progetti per il supporto e il rilancio del settore, così il Sindacato Bellezza e Benessere di Confcommercio Lazio Sud risponde al grido d’allarme degli operatori del settore dei giorni scorsi.

E’ stato appunto convocato un Consiglio Direttivo per rafforzare l’azione sindacale e potenziare l’offerta di servizi agli associati. Lotta all’abusivismo, istituzione di un albo professionale per acconciatori ed estetiste e la promozione di progetti e convenzioni in sostegno dei settori in difficoltà sono stati i principali temi affrontati.

“Le nostre imprese stanno soffrendo ma non si arrendono – ha dichiarato in apertura della riunione la Presidente Elena Nardone- insieme, come squadra dirigenziale, dobbiamo agire, in modo incisivo e immediato sulle principali problematiche. In primo luogo, è necessario affrontare il tema dell’abusivismo, che sta dilagando e continuerà a farlo. Chiediamo a tutti i colleghi di collaborare evidenziando le criticità; da parte nostra stiamo lavorando ad un Protocollo d’intesa, da stipulare con le Prefetture di Latina e Frosinone.

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, ha concordato nel portare avanti questa iniziativa, insieme a tutta la Confcommercio Lazio Sud, poiché il fenomeno del lavoro irregolare sta toccando molti altri settori commerciali ed artigiani.

“E’ necessario, anche, potenziare il supporto alle nostre imprese attraverso azioni concrete; grazie al mutuo aiuto, all’ascolto e ai servizi e alla consulenza della struttura tecnica dobbiamo fornire ulteriori stimoli alle imprese per continuare e rilanciarsi- ha continuato Nardone -. In tal senso è che, nei giorni scorsi, abbiamo attivato, anche, due importanti Convenzioni con la Banca ‘Sella’ e le assicurazioni ‘Generali’”.

Nello specifico, Con la Banca ‘Sella’ è stato attivato il servizio ‘APPAGO’, che prevede l’attivazione per le clienti del ‘PagoPa’, che permette la rateizzazione di tutti i servizi di estetica avanzata. Mentre con le Assicurazioni ‘Generali’ la convenzione stipulata, già attiva a livello nazionale, prevede una copertura assicurativa sanitaria, in caso di contagio da Covid19, per i titolari dei centri benessere da estendere anche ai dipendenti.

In termini di progettualità future il Consiglio Direttivo di Bellezza e Benessere Confcommercio Lazio Sud ha deliberato di avviare, anche insieme con altre Confcommercio in Italia, un’importante azione per regolamentare il settore con l’istituzione di un albo professionale che qualifichi la figura di estetisti e parrucchieri, cominciando da una riforma del percorso scolastico. Sarà anche continuato l’impegno del Sindacato nell’ambito dell’estetica oncologica e al supporto al benessere estetico dei pazienti oncologici. Il Consiglio Direttivo ha, anche, voluto ridefinire e rafforzare la sua composizione con nuove nomine ed inserimenti.

Inoltre, su proposta della Presidente Nardone, si è proceduto alla nomina di Simona Di Ruzza, rappresentante qualificata della categoria dei parrucchieri, come vicepresidente che subentra a Roberta Ballanti, dimissionaria per motivi di lavoro, ma che resta nel Direttivo.

E’, inoltre, stata inserita nel Consiglio di Federica Comparone, imprenditrice di Cassino.

“Non posso che augurare buon lavoro a Di Ruzza e voglio ringraziare Ballanti per il lavoro svolto con impegno e dedizione e per quello che in futuro farà per il nostro Sindacato – ha dichiarato la Presidente -. Rivolgo, inoltre, un caloroso benvenuta in Consiglio a Federica Comparone, con la quale sono convinta riusciremo a fare delle cose importanti”.

“Sono altresì soddisfatta per la condivisione con tutti i consiglieri della necessità di fronteggiare, tutti insieme, la crisi COVID 19, in modo attivo, stando al fianco dei colleghi e promuovendo, noi per primi, i servizi, le Convenzioni e le progettualità, che grazie alla grande famiglia di Confcommercio Lazio Sud ,abbiamo messo in campo .Superiamo la crisi guardando al futuro”, ha poi concluso la Presidente Nardone.