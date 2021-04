Il senatore Gasparri annuncia l’ok del Senato alla direttiva sul copyright

di Katiuscia Laneri – Due anni dopo il via libera di Bruxelles, anche l’Italia recepisce nel proprio ordinamento la direttiva Ue sul copyright.

“Finalmente un principio di diritto fondamentale che stronca la pirateria alimentata dai giganti della rete” afferma soddisfatto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Con lui esultano anche autori ed editori che, dalla nascita delle grandi piattaforme web, protestano per il mancato pagamento dei diritti per lo sfruttamento delle loro opere.

Il via libera definitivo è arrivato dal Senato, con il sì alla legge di delegazione europea che contiene appunto la direttiva per la tutela del diritto d’autore e diritti connessi al mercato unico digitale.

“Basta con l’impunità di Google, Facebook e di tanti altri – continua Gasparri in una nota -. Si difendano le opere degli autori nel campo della musica, della letteratura, dell’editoria. Il governo emani con immediatezza le norme di applicazione di questa direttiva. Solleciteremo quotidianamente questo adempimento a tutela della creatività e del diritto d’autore per tagliare le unghie ai giganti della rete, autori di un saccheggio oltretutto attuato senza pagare tasse adeguate.

Ora saranno i decreti attuativi governativi, che devono essere approvati entro il 7 giugno, a definire i dettagli. “È il giusto riconoscimento al valore dell’industria creativa nazionale, che supera le contrapposizioni tra gli operatori over the top e i produttori di contenuti per arrivare a una sintesi capace di fare del digitale uno strumento di crescita per tutti, tutelando gli autori e promuovendo la loro opera”, sottolinea il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

“Questa battaglia non mette in discussione la libertà della rete – sottolinea il segretario Fnsi, Raffaele Lorusso -. L’obiettivo, invece, è tutelare i dati personali e garantire la giusta remunerazione del lavoro e degli investimenti”.

Per il presidente Siae, Giulio Rapetti Mogol, “l’attuale situazione economica generata dalla pandemia avrà purtroppo effetti di lungo periodo ed è fondamentale che le opportunità del digitale compensino le difficoltà in cui si dibatte l’intero settore artistico e culturale”.

La normativa prevede la possibilità per gli editori di negoziare accordi con le piattaforme come Google o Facebook per farsi pagare l’utilizzo dei contenuti e che gli introiti siano condivisi con i giornalisti. I link restano liberi e gratuiti e gli utenti non rischiano sanzioni per aver caricato online materiale protetto da copyright non autorizzato: la responsabilità è infatti delle grandi piattaforme (con minori obblighi per le piccole e le start up), senza però nessuna obbligatorietà di filtri ex ante. “Salvi” anche Wikipedia, meme, gif, parodie, citazioni, critiche, pastiche, recensioni, cloud e software in open source.

L’articolo 15, in particolare, dà agli stati membri il compito di assicurarsi che i giornalisti creatori di contenuti ricevano una quota adeguata dei proventi ottenuti dai loro editori. L’articolo 17 impone che la piattaforma di aggregazione debba sempre ricevere un’autorizzazione alla pubblicazione da parte dei titolari del diritto d’autore di quel contenuto. Nel caso in cui un contenuto protetto da copyright venga pubblicato senza autorizzazione, la responsabilità della violazione è della piattaforma e non dell’utente.