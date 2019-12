56 accessi totali al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

E’ la Vigilia di Natale e la sala d’attesa è praticamente vuota.

Una notizia eccezionale per una struttura che durante tutto l’anno conquista, con regolarità, la maglia nera per il sovraffollamento.

Un’immagine che sottolinea come il nodo vero e non affrontato, evidentemente nel modo adeguato, sta nell’uso improprio che i cittadini continuano a fare del pronto soccorso.

I codici verdi e gialli continuano ad essere la piaga irrisolta che condanna ad attese interminabili ed estenuanti i pazienti e costringe il personale, medico ed infermieristico, a situazioni limite.

Anche oggi su 56 accessi registrati alle 16 non un solo codice rosso e ben 35 codici verdi e 14 codici gialli, 7 tra attesa di ricovero e osservazione.

Certo un passo avanti è stato compiuto con gli ambulatori aperti durante le festività per le piccole esigenze dei pazienti ma è anomalo che sotto le feste, ogni anno, il dato sia questo.

Un segnale del fatto che nei giorni di festa o i cittadini non stanno male o più semplicemente non se la sentono di affrontare ore di fila per qualcosa di non grave.