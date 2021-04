Andate in archivio le prime due tappe dei campionati regionali, nel prossimo fine settimana partono le selezioni per i campionati Italiani categoria junior. Sabato 17 e domenica 18 aprile si correrà sul circuito di Ponzano di Fermo (Fermo) la gara MXJ selettiva zona centrosud.

Presente al via anche Lorenzo Pecorilli, categoria 125 junior, su cui sono puntati gli occhi dopo l’ottimo esordio stagionale nelle prime due tappe regionali di Montopoli di Sabina e Artena, tant’è che il pilota del team Seven Motorsport del Motoclub Lazio Racing di Latina è primo in classifica. Una tappa, questa, per capire e saggiare anche le capacità e qualità tecniche e atletiche del pilota allenato da Daniele Bricca, impegnato per la seconda volta in una competizione fuori dai confini regionali. Gareggerà anche Francesco Di Pucchio, categoria 125 junior anche lui, che si sta ben comportando nel campionato regionale.

C’è poi nella categoria 85 anche l’esordio stagionale in una competizione che lo dovrebbe vedere come protagonista -come i Campionati regionali- del campioncino Thomas Biagioli, che ha staccato tutti gli avversari in entrambe le prime due tappe regionali della sua categoria ed è saldamente in testa alla classifica. Stesso esordio per il promettente Renzo Di Pucchio (85 senior), che si è ristabilito dall’infortunio che lo aveva tenuto lontano dalla seconda tappa di motocross di Artena, e per Samuel Iannibelli (85 junior).

Gli allenamenti sono proseguiti in modo costante durante la settimana, non solo sul circuito di casa, il crossodromo Tuzi di Borgo Santa Maria, ma anche sulla pista di Artena, formata di diversi saliscendi che mettono a dura prova la resistenza atletica dei piloti e le sospensioni delle moto.