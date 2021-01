Ancora un risultato di prestigio per la scuola primaria di Bassiano; a mettersi in evidenza questa volta è stato il piccolo Lorenzo Sulpizi, che si è classificato 4° alle olimpiadi nazionali di Matematica Mateinitaly.

“Mi complimento con lo studente in primis per l’ottimo risultato raggiunto, grazie al quale ha saputo valorizzare le proprie qualità e dare risalto all’eccellenza scolastica di Bassiano” interviene il Sindaco Guidi, che prosegue “i complimenti vanno estesi anche alle nostre insegnanti che solertemente, ogni giorno portano avanti la loro missione educativa con successo nelle scuole che come comunità abbiamo lottato per mantenere aperte”.