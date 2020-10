Il Partito democratico di Latina apre alla nuova fase. Il congresso si è svolto. Il nuovo coordinatore comunale è stato eletto e oggi si insedierà il nuovo direttivo del circolo sotto la guida di Franca Rieti.

Non si tratta solo di un passaggio formale ma soprattutto dell’inizio di un nuovo percorso che ha quale priorità la riorganizzazione del partito e la definizione della strategia migliore da attuare in vista della prossima campagna elettorale per il 2021.

Oggi nella relazione del neo segretario si conosceranno quali sono gli obiettivi che si intendono raggiungere ma anche il metodo che si vuole attuare.

Si prospettano, infatti, settimane complesse in cui si dovrà decidere quale sia il candidato migliore da mettere in campo per le prossime elezioni amministrative e quale antagonista dell’amministrazione uscente.

Le riunioni si stanno svolgendo all’insegna dell’inclusione e della condivisione del programma in primis con l’obiettivo di aggregare più forze possibili e farle convergere su un progetto comune.

Poi? Resta in campo l’opzione primaria che potrebbero essere messe in campo già entro novembre qualora non si dovesse arrivare alla definizione di una candidatura unitaria.

Sarebbe stata archiviata, nonostante le pressioni di una piccola area del Pd, l’ipotesi di correre alla corte del sindaco uscente Damiano Coletta.

Dopo mesi di tira e molla quello che si vuole evitare è di “piegarsi” alla candidatura di Coletta e cercare una candidatura forte ed autorevole, che nasca dalla partecipazione e dal contributo di tutti coloro che intendono creare un’alternativa, in primis, alla destra.