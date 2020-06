Il Partito democratico di Latina riparte dalle primarie.

E’ questo lo strumento scelto per arrivare ad una candidatura forte ed autorevole, che nasca dalla partecipazione e dal contributo di tutti coloro che intendono creare un’alternativa, in primis, alla destra.

“Il Partito democratico risponde all’appello delle Sardine e dei movimenti giovanili con l’apertura che contraddistingue un grande partito: costruiamo insieme un progetto e una visione di futuro, attraverso i quali aggregare un campo di forze politiche e civiche pronto a competere per le prossime elezioni amministrative. La Latina che non si identifica nei sovranismi e nella politica che ha contraddistinto la città degli ultimi vent’anni ha il diritto di avere una squadra competente, competitiva e soprattutto unita.

Ci aspetta un confronto importante per la nostra città e costruire un’alleanza solida e compatta è l’unico modo per fermare le destre, “il resto è l’eterno ritorno di vizi antichi di una degenerazione della politica personalistica e autoreferenziale” per citare Zingaretti”.

Così in una nota congiunta a firma dei segretari provinciali e comunali, Claudio Moscardelli ed Alessandro Cozzolino, del capogruppo in Comune a Latina, Nicoletta Zuliani, del consigliere regionale Enrico Forte e del responsabile della sanità Roberto Masiero.

“Le primarie, da svolgersi entro novembre, sono il nostro modo per scegliere il candidato sindaco di tutta la coalizione ascoltando e rendendo protagonisti i cittadini, ed è quello che faremo qualora non ci sia immediata convergenza su un unico candidato da parte di tutti i componenti dell’alleanza.

Saranno aperte ed inclusive senza pregiudiziali, aperte anche alla partecipazione di Coletta se vorrà proporre la sua ricandidatura a sindaco per un nuovo progetto. Un percorso alla pari, limpido, che non teme confronti e che non preclude ad alcuno la possibilità di confrontarsi”.