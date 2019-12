La sanità tra gli assi prioritari per il Partito democratico di Latina.

Un settore fondamentale per la vita dei cittadini a cui il Pd ha voluto dedicare un circolo tematico con tanto di struttura operativa.

Il circolo avrà quale segretario Roberto Masiero, affiancato nel suo incarico da Alessia Ceccano e Sergio Di Mauro.

“Siamo lieti di iniziare questa nuova esperienza – ha affermato Masiero – lo faremo con entusiasmo e insieme a tanti altri professionisti della sanità che lavorano in Asl e con l’intento di dare un contributo in termini di proposta per continuare a migliorare i servizi per i cittadini”.

Il circolo è stato inaugurato alla presenza del vice segretario del Pd Lazio Enzo Foschi, di Valeria Baglio responsabile della sanità del Pd Lazio, di Egidio Schiavetti capo segreteria dell’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato, del consigliere regionale Enrico Forte, del segretario provinciale Claudio Moscardelli e del segretario comunale del Pd Latina Alessandro Cozzolino.

Schiavetti ha invece posto l’attenzione sui tanti risultati raggiunti dalla politica regionale.

L’inaugurazione della nuova tac, i fondi per la realizzazione del nuovo ospedale a Latina, l’apertura delle case della salute, ultima quella di Aprilia, la stabilizzazione dei precari solo per citarne alcuni.

Soddisfatti anche la vice segretaria regionale Valeria Baglio e Enzo Foschi che hanno evidenziato l’importanza per il Pd “di tornare nei luoghi di lavoro per stare vicini ai lavoratori e ai cittadini”.

I segretari locali Moscardelli e Cozzolino esprimono soddisfazione per “l’apertura di un nuovo circolo, il primo tematico, che darà nuova spinta propositiva all’azione del partito”.