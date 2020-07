Si è presentato ai giornalisti oggi pomeriggio il nuovo prefetto di Latina Maurizio Falco. Insediatosi questa mattina negli uffici di Piazza della Libertà, ha subito voluto incontrare i rappresentanti del comitato di pubblica sicurezza, il sindaco di Latina Damiano Coletta e il presidente della Provincia Carlo Medici.

“Con loro – ha detto il prefetto – ho immediatamente instaurato un ottimo rapporto di collaborazione e l’obiettivo comune è quello di lavorare insieme per la comunità: una parola, questa, che non viene usata spesso ma importantissima per costruire senso di appartenenza”.

Maurizio Falco proviene dall’esperienza della provincia di Piacenza, più “facile” rispetto al territorio pontino anche se negli ultimi tempi ha messo a dura prova le istituzioni: 980 morti per coronavirus e nei giorni scorsi una caserma di carabinieri azzerata. “Oggi ho voluto incontrare immediatamente anche il direttore generale dell’Asl di Latina Giorgio Casati: è un piacentino ed avevo piacere di salutarlo, ma ho anche voluto un quadro della situazione sul territorio, per quanto riguarda l’emergenza sanitaria in corso”. Per quanto riguarda l’Arma: “Sono uno degli architravi della nostra democrazia”.

La filosofia del nuovo prefetto è di avvicinare le istituzioni alla gente: “Accorciamo le distanze” il suo motto preferito.