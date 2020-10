Un momento importante è stato vissuto ieri sul cantiere del nuovo palazzo dello sport di Aprilia. È stata posizionata, infatti, la trave portante in legno che sorreggerà il tetto.

Un pezzo imponente, in abete rosso proveniente dall’Austria, lunga 43m e alta 4,40m, per un peso di 57 tonnellate.

Alla posa della grossa architrave hanno assistito anche il sindaco di Aprilia Antonio Terra e l’Assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, oltre al dirigente e ai funzionari del Comune di Aprilia.

“Il cantiere procede spedito, nonostante il lockdown della scorsa primavera e il momento delicato che stiamo attraversando quest’anno – commenta il primo cittadino – siamo molto soddisfatti di come stanno andando i lavori: quest’opera rappresenterà una risorsa importante per la Città, non solo per la funzione a livello sportivo, ma anche per la valenza architettonica della struttura. L’ampio uso del legno, infatti, risponde all’esigenza di ottenere la massima sostenibilità ambientale e renderà il palazzetto anche bello da un punto di vista estetico”.